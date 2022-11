Weihnachtlich und besinnlich: Am 5. und 6. November findet bei Solarlux eine Adventsausstellung statt. Foto: Solarlux up-down up-down Am 5. und 6. November 2022 Adventsausstellung mit 70 Ausstellern bei Solarlux in Melle Von noz.de | 01.11.2022, 14:30 Uhr

Es ist wieder soweit: Am kommenden Wochenende findet die traditionelle Adventsausstellung bei Solarlux in Melle statt. Mit dabei in diesem Jahr: rund 70 Aussteller.