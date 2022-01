Buer/Wellingholzhausen. Seit Mitte Januar ist es im Meller Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in Werks- und Lagerhallen gekommen.

Die Serie begann nach Mitteilung der Polizei in Osnabrück in der vergangenen Woche am 12. Januar. Zwischen dem frühen Abend des 12. und dem nächsten Morgen wurde in Buer-Markendorf aus einer unverschlossenen Lagerhalle zwei hochwertige Gartengeräte entwendet. Der Tatort liegt an der Markendorfer Straße unweit der Telgheide.

In der übernächsten Nacht schlugen Täter nur einen knappen Kilometer entfernt zu. Diesmal an der Telgheide unweit eines Gemüsehofs. Zwischen 20.30 Uhr am Freitag (14. Januar 2022) und acht Uhr am Samstagmorgen war eine unverschlossene private Werkshalle das Ziel. Sie befindet sich neben einem Wohnhaus. Entwendet wurden diverse, zum Teil elektronische Werksgeräte.

Mit Gewalt

In derselben Nacht machten sich unbekannte Täter an gleich drei Hallen in Wellingholzhausen zu schaffen. Alle drei liegen am Haseweg. Zwei waren verschlossen, eine jedoch nicht. Gegenstände wurden aus allen drei Hallen gestohlen, jeweils Elektro- beziehungsweise Motorwerkzeuge. An den beiden abgeschlossenen Hallen wendeten die Diebe nach Angaben der Polizei grobe Gewalt am Schloss an oder verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf Freitagabend, 19.45 Uhr bis Samstagmorgen, 7.45 Uhr ein.

Angesichts des Diebesguts gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter es mit einem Fahrzeug von den jeweiligen Tatorten abtransportierten.

Die Frage, ob die Polizei vermutet, dass in allen Fällen dieselben Täter einbrachen, beantwortet die Osnabrücker Polizeisprecherin Konstanze Heine mit: "Der Gedanke liegt nahe."

Hinweise zu den Taten, Tätern oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Melle unter 05422 920600 entgegen.