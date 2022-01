Gelbe Säcke und Tonnen bleiben am Montag in Teilen Melles stehen

So ging es am Montag nicht überall in Melle zu: Gelbe Säcke/Tonnen blieben stehen. (Symbolbild)

dpa

Buer/Oldendorf. In Teilen von Melle konnte die Awigo ihre Tour am Montag nicht plangemäß ausführen. In Buer, Oberholsten und Niederholsten blieben gelbe Säcke/Tonnen stehen.