Enger. Erst lautes Rufen von Passagieren brachte einen Busfahrer in Enger dazu, anzuhalten. Die Fahrgäste hatten sich gemeldet, weil in der Tür eine Frau eingeklemmt war, die zuvor aussteigen wollte.

Die 18-Jährige Engeranerin war am Freitagnachmittag (14. Januar 2022) an der Bushaltestelle Humboldtstraße aus einem Linienbus ausgestiegen. Zumindest hatte sie das versucht, es glückte nur nicht zur Gänze. Denn noch während sie sich im Türbereich auf dem Weg nach draußen befand, schlossen sich die Fahrzeugtüren bereits wieder. Dabei wurde der Arm der Frau in der Tür eingeklemmt.

Fünf bis sechs Meter mitgezogen

Das hatte der Busfahrer aber offenbar nicht mitbekommen, zumindest fuhr er mit dem Bus weiter. Die 18-Jährige wurde dadurch etwa fünf bis sechs Meter mitgezogen. Erst durch lautes Rufen weiterer Passagiere, die sich in dem Bus befanden und den Vorfall mitbekommen hatten, wurde der Fahrer auf die Situation aufmerksam und stoppte schließlich das Fahrzeug.

Anschließend öffnete er die Tür, damit die junge Frau ihren Arm befreien konnte. Weiter kümmerte der Fahrer des Linienbusses sich dann nach Polizeiangaben allerdings nicht um den leicht verletzten Fahrgast, er setzte seine Fahrt fort, ohne sich nach der Engeranerin zu sehen.

Die Polizei Herford hat zu dem Vorfall Ermittlungen aufgenommen.