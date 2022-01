Melle/Bad Oeynhausen. Eine Hafenbar, in der sich Seeleute, Fischer, leichte Mädchen, Gestrandete und schöne Tänzerinnen die Klinke in die Hand geben: Das ist der Stoff der neuen GOP-Show "Sailors". Die Ahoi-Brause darf natürlich nicht fehlen.

Wer das Genre von Hafenromantik, Sehnsucht nach der Ferne und das Nachtleben in einer verruchten Bar am Hafen liebt, ist im Kaiserpalais in Bad Oeynhausen genau richtig. Dort nimmt Storyteller Dirk Lange alias Nagelritz seine Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise.

Sie beginnt mit einem Lied "Auf Matrosen ohe" von Hans Albers, und schon fühlen sich die Zuschauer als Gast in der Hafenkneipe, die mit typischen Dekoartikeln aus den 1920er-Jahren ausgestattet ist, selbst das Datum auf dem Kalender ist korrekt eingestellt. Nagelritz lädt das Publikum ein, ihn und die Besucher in der Bar zu begleiten, was natürlich nicht ohne Musik auskommt.

Gleich beim ersten Song auf dem Akkordeon bittet der Conférencier einen Mann aus der ersten Reihe, Andreas ist sein Name, ihn bei der Rhythmik zu unterstützen. Der Angesprochene erfüllt seine Aufgabe mit Bravour, wofür er als kleine Belohnung nicht nur großen Applaus, sondern auch einen Beutel Ahoi-Brause erhält. Dieses Gemisch zieht sich wie ein roter Faden durch die Varieté-Geschichte.

GOP-Varieté-Theater

Bevor die nicht mehr ganz nüchternen Matrosen wenig später in die Kneipe stürmen, stellt Nagelritz die Akteure des Abends vor. Sie kommen aus dem nicht so fernen Bremen und München, aber auch aus Island, Frankreich, Kanada und Australien. Diese seelenvollen Gestalten sind junge Künstler, die an renommierten Zirkusschulen ausgebildet wurden und die mit großartiger Akrobatik, Tanz, Schauspiel und Musik überzeugen.

Es geht turbulent zu auf der Bühne, wo das Interieur immer mal wieder wechselt: "Freibier für alle", ruft einer der Matrosen, und schon nimmt die Fassjonglage ihren rasanten Lauf, während im Hintergrund Hans Albers sein berühmtes "La Paloma" trällert. Statt Freibier hat Nagelritz – wie könnte es anders sein – jedoch Ahoi-Brause zu verteilen.

Plötzlich zieht ein Gewitter auf, und es ist an der Zeit, den Friesennerz anzuziehen. Mitten in diesen Wetterkapriolen beeindruckt Lucas Bergandi mit einem waghalsigen Drahtseilakt.

Anzeige Anzeige

Und dann sind da noch die leichten Mädchen wie Lulu oder Leonie, die mit Handstand-Akrobatik, Jonglage und feurigen Tänzen den Herrschaften in der Hafenbar den Kopf verdrehen. Und als die Schlägerei zwischen dem Captain, dem Fisch und anderen Konsorten beendet ist, gibt es zur Belohnung? Genau – Ahoi-Brause.

Es ist die hervorragend gelungene Mischung aus maritimer Musik, kunstvoller Akrobatik, Bühnenbild, Kostümen und Lichttechnik, die die Show "Sailors" zu einem sehenswerten Spektakel macht. Mehrere bekannte Künstler, die schon bei früheren Varieté-Show aufgetreten sind, treten auch bei "Sailors" ins Rampenlicht, so zum Beispiel Gabriel Drouin, der einmal mehr mit seinem Cyr Wheel (Rhönrad) zu gefallen weiß. Schon als Kind erlernte er die Karate-Kunst und brachte es bis zum Junior-Weltmeister der World Karate and Kickboxing Association.

In "Sailors" gibt er sein Debüt als Regisseur an der Seite seines Freundes Francis Gadbois. Für die gelungene Inszenierung gibt es am Ende der Premiere tosenden Applaus.

GOP Varietè-Theater

Gemäß der Coronaschutzverordnung des Landes NRW gilt die 2G-plus-Regel, sodass lediglich geimpfte und genesene Gästen mit zusätzlichem Test Eintritt in das Theater oder in den Restaurants erhalten. Ein Schnelltest darf maximal 24 Stunden und ein PCR Test maximal 48 Stunden alt sein. Ausgenommen von der Testpflicht sind geboosterte Personen.

Eintrittskarten sind ab 35 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten 50 Prozent Rabatt auf den Kartenpreis. Showtime ist bis zum 6. März jeweils mittwochs und donnerstags um 20 Uhr, freitags und samstags um 18 und 20.15 Uhr, sonn- und feiertags um 14 und 17 Uhr. Die Spieldauer beträgt etwa 90 Minuten. Tickets und Gutscheine unter 05731 7448 0 oder variete.de.