Melle. Auf ihrem Spaziergang auf der Meller Else-Allee hat eine Frau am Samstagabend ein auffällig blinkendes Licht entdeckt. Es gehörte einem Exhibitionisten.

Die Mellerin ging laut Polizei am Samstag um 17.35 Uhr mit ihren beiden Hunden auf der Else-Allee spazieren. Plötzlich entdeckte sie auf der anderen Seite des Flusses, in einem Waldstück angrenzend zum ZOB, ein weiß-rot blinkendes Licht.



Bei genauerem Hinsehen erkannte die Mellerin eine männliche Person (Oberkörper und Genitalbereich entblößt), die sich laut Polizei an ihrem Glied anfasste.



Frau sprach den Mann an

Die Mellerin sprach den Mann an und kündigte an, die Polizei zu rufen. Der Exhibitionist schaltete daraufhin sein Licht aus und verschwand in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat in Melle hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05422 920600.

