Melle. Die mobilen Impfteams des Landkreises Osnabrück kommen in der Woche ab dem 17. Januar dreimal nach Melle.

Um die Impfungen reibungslos und ohne unkontrollierten Andrang stattfinden zu lassen, ist eine Terminbuchung für die Boosterimpfungen notwendig. Das gilt nicht für Erstimpfungen: Menschen, die diese in Anspruch nehmen möchten, müssen keinen Termin buchen – es empfiehlt sich jedoch, auch bei Erstimpfungen das Anmeldeportal zu nutzen, um Warteschlangen zu vermeiden. Diese Termine sind für Personen ab 12 Jahren:

Dienstag, 18. Januar – Bruchmühlen



11 bis 14 Uhr, Torbogenhaus, Allee 14, 49328 Melle

Donnerstag, 20. Januar – Neuenkirchen



9 bis 13 Uhr, Dorfgemeinschafthaus, Ottenheider Weg 10, 49326 Melle

Samstag. 22. Januar – Melle-Mitte



10 bis 14 Uhr, Sportzentrum MellAktiv (SC Melle 03), Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 7a, 49324 Melle

Darüber hinaus plant die Praxis Dr. Hunke am 19. Januar eine Impfaktion. Zur Terminbuchung.

Für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bietet der Landkreis in Melle Corona-Impfungen in der Feierhalle Grönenburg (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1) an. Termine sind in der Woche ab dem 17. Januar von Montag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 18 Uhr sowie in der Woche ab dem 24. Januar von Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 18 Uhr möglich. Termine müssen vorab gebucht werden.