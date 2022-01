Schuhe verloren: Weiße Sneaker hatte Jessica Kleinfeld auf dem Autodach vergessen. (Symbolfoto)

Jörg Carstensen

Bad Essen. Sie hatte das Paket auf dem Autodach vergessen, finden konnte sie nur noch die aufgerissenen Pappreste: Jessica Kleinfeld aus Bad Essen sucht jetzt nach den verlorenen Sneakern.

Am Mittwochmorgen wurde Jessica Kleinfeld wie üblich von einer Fahrgemeinschaft mitgenommen, um zur Podologieschule nach Quakenbrück zu kommen, in der sie seit einem halben Jahr Schülerin ist. Am Morgen des 12. Januar hatte sie ein Paket da