Alarm für Meller Feuerwehren: Schornsteinbrand in Oldendorf

Die Feuerwehr war am Samstagabend in der Straße Auf dem Asel in Oldendorf im Einsatz.

Stefan Gelhot

Oldendorf. Mehrere Meller Feuerwehren sind am Samstagabend zu einem Einsatz in Oldendorf gerufen worden. Kurz nach 22 Uhr hieß: Feuer am oder im Gebäude.

Nach Angaben der Meller Polizei habe es einen Schornsteinbrand in einem Haus an der Straße Auf dem Asel gegeben. Die Feuerwehren aus Oldendorf, Oberholsten und Melle-Mitte wurden alarmiert. Wie die Polizei ausführte, sei durch den Brand jed