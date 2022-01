Was passiert, wenn der Tacho auf die Million springt? Ludwig Frühauf und seine Familie finden es heraus.

Stefan Gelhot

Melle. Ludwig Frühauf hat eine Million Kilometer mit seinem VW Passat zurückgelegt. Da staunt selbst Volkswagen. Einmal hat das Auto dem Meller sogar das Leben gerettet.

999.995 Kilometer zeigt der Tacho des VW Passat an. Jetzt will sein Besitzer, der Meller Ludwig Frühauf, die Millionen-Marke knacken. Er startet an dem Ort, an dem alles angefangen hat, im Autohaus Pietsch. „Das ist eine historische Fahrt“,