Im trüben Januarwetter hocken die zwei Störche auf ihrem Nest am Hof Tiemann in Ostenfelde.

Ilse Fuchs-Raschkowski

Neuenkirchen. Keine Fata Morgana: Am Dienstagmorgen entdeckte Ilse Fuchs-Raschkowski im trüben Januarnebel ein Storchenpaar auf dem Nest am Hof Tiemann in Ostenfelde. Sind die Tiere etwa schon wieder aus dem Winterquartier zurück?

Das Bild, dass Ilse Fuchs-Raschkowski bei ihrer Sichtung „im richtigen Schietwetter“ machte, ist ein wenig unscharf. Dass es sich aber definitiv um zwei Störche handelt, ist deutlich erkennbar. „Es scheint so, als wenn die beiden