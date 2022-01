Bauen, Jubiläum, Innenstadt: Was wird wichtig 2022 in Melle-Mitte?

Lieblingsort für Ortsbürgermeister Uwe Plaß in Melle-Mitte ist der Grönenbergpark.

Stefan Gelhot

Melle. Welche Themen sind für Melle-Mitte in 2022 wichtig? Ortsbürgermeister Uwe Plaß spricht im Interview vom Grönenbergpark, Marktplatz und Wohnquartieren. Sein Wunsch: Eine Lösung des Problems Kreissporthalle.

"Insgesamt war 2021 ein schwieriges Jahr. Im Sommer hatten wir noch auf eine Normalisierung gehofft. Zum Jahresende wurde es leider wieder coronabedingt deprimierend. Auch in Melle-Mitte sind Menschen durch Corona in Not geraten", erklärt d