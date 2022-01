Wie aus einer Baumfällung in Melle ein Naturschutzprojekt wird

Robert Gerken und Johannes Olding (Kranführer) sowie Bezirksförster Werner Scholz (von links) beim Einsatz des Fällkrans.

Conny Rutsch

Melle/Buer. Mit einem Spezial-Fällkran sind in Melle auf spektakuläre Weise Bäume gefällt worden. Nun soll dort ein Naturschutz-Projekt entstehen.

Eine solche Baumfällaktion fand zu Beginn der Woche in Markendorf und in Eicken-Bruche statt. Aus Cloppenburg war ein Spezial-Fällkran von der Firma Ostendorf angefordert worden, um mehrere Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit an Waldrä