Nicht nur an der Kletterwand machten sich die Täter zu schaffen.

Stefan Gelhot

Westerhausen. Die Grundschule in Melle-Westerhausen wurde mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Zwischen 9 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Montag trieben die Täter auf dem Gelände der Grundschule Westerhausen ihr Unwesen. Die Unbekannten beschmierten am Ochsenweg einen Geräteschuppen, eine Kletterwand und mehrere Banden eines Soccer-Court