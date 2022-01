Wann wird die neue Rossmann-Filiale in Bruchmühlen eröffnet?

An der Bruchstraße – im westfälischen Teil von Bruchmühlen – entsteht eine neue Rossmann-Filiale, die demnächst eröffnet wird.

Christina Wiesmann

Bruchmühlen. Noch steht ein Baugerüst, die Arbeiten am Gebäude laufen auf Hochtouren. Für wann die Eröffnung der neuen Rossmann-Filiale in Bruchmühlen geplant ist, hat nun ein Sprecher des Konzerns verraten.

An der Bruchstraße, in fußläufiger Entfernung zum Aldi und zur örtlichen Sparkasse, ist ein Gebäude entstanden, in dem demnächst eine neue Rossmann-Filiale einziehen wird. Sollten keine Verzögerungen auftreten, wird diese Ende Februar