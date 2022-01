Was ist los in Melle? Die wichtigsten Termine 2022

Nur eines der Veranstaltungshighlights im Jahr 2022: die Gesmolder Kirmes, die nach den Absagen in den vergangenen beiden Jahr hoffentlich wieder stattfindet. (Archivfoto)

Christina Wiesmann

Melle. Was ist los in Melle im Jahr 2022? Wann findet etwa die Gesmolder Kirmes statt, wann die Weihnachtsmärkte in den einzelnen Stadtteilen? Eine Übersicht.

Wir zählen die wichtigsten Feste, Events und Veranstaltungen auf. Damit Sie keinen Termin im Jahr 2022 verpassen, merken Sie sich die Tage wichtiger Veranstaltungen in Melle schon heute vor:Januar 202229. Januar 2022: 11. Meller Spieletag,