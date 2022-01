Der Pflichtspielstart im neuen Jahr verschiebt sich für die Eickener Verbandsliga-Handballer um Jonas Visse (hier gegen Wilhelmshaven am Ball).

Stefan Gelhot

Melle. Die Corona-Lage verlängert die Winterpause in der Handball-Verbandsliga: Das Heimspiel der SV Eicken gegen Neerstedt ist abgesetzt worden. In der Landesklasse gastiert die HSG Grönegau-Melle zum Topspiel in Emlichheim.

Die Winterpause ist coronabedingt etwas länger ausgefallen als üblich. Wegen der angespannten Pandemie-Lage hatte der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) Anfang Dezember die für Ende 2021 noch angesetzten Punktspiele abgesagt. Nun also sol