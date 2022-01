Baustelle in der Bismarckstraße: So geht es in Melle-Mitte weiter

Die Baustelle prägt Melle-Mitte schon seit einigen Monaten. (Archivfoto)

Simone Grawe

Melle. Die Baustelle in Melle-Mitte wandert weiter in der Bismarckstraße. Die Stadt erklärt, was gemacht wird und was Anwohner und Autofahrer wissen müssen.

Wo und wann wird gebaut? Die Bismarckstraße in Melle-Mitte wird vom 14. März bis zum 30. September 2022 voll gesperrt. Und zwar zwischen dem Haus Nummer 16 und dem Einmündungsbereich der Weststraße, wie die Stadt Melle in einer Pressemittei