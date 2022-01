Zwei Meller Testzentren bieten bald auch Corona-Lollitests für Kinder an

Für Kinder soll diese Form des Antigen-Schnelltests angenehmer sein. (Symbolfoto)

dpa/Roland Weihrauch

Melle. Für Kinder bieten die Testzentren bei Van der Valk und in Melle-Neuenkirchen bald besondere Corona-Schnelltests an. Zudem erweitern sie ihre Öffnungszeiten.

Ab der kommenden Woche wird es besondere Corona-Schnelltests für Kinder in den Testzentren bei Van der Valk und in Melle-Neuenkirchen geben. Das kündigt Sebastian Friedering an, der zusammen mit seinem Bruder Kevin für das operative Geschäf