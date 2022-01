Von Mini-SUV erfasst: Fußgängerin in Melle schwer verletzt

An diesem Fußgänger-Überweg ereignete sich der Unfall.

Stefan Gelhot

Melle. Eine 40-jährige Mellerin ist am Montagabend schwer verletzt worden. Ein Mini-SUV hatte der Fußgängerin die Vorfahrt genommen.

Ein 54-jähriger Hagener war laut Polizei am Montag gegen 19.25 Uhr mit seinem Cupra Formentor auf der Straße Herrenteich in Melle unterwegs. An der Kreuzung zur Nachtigallenstraße wollte er nach rechts auf diese abbiegen. Zur gleichen Zeit,