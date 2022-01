Herr Kintscher, was wird 2022 wichtig in Riemsloh?

Ortsbürgermeister Dieter Kintscher auf dem Kastanienplatz, welcher alsbald umgestaltet werden soll.

Stefan Gelhot

Riemsloh. Welche Themen beschäftigen Riemsloh im Jahr 2022? Ortsbürgermeister Dieter Kintscher spricht von neuen Bauplätzen, vom Breitbandausbau und von Schönheitsreparaturen. Es gibt aber auch einige Sorgenkinder.

In erster Linie fehlen in Riemsloh Bauplätze. In diesem Punkt habe es in der vergangenen Woche ein erstes Gespräch gegeben mit dem Ziel, zwölf Baugrundstücke auszuweisen, berichtet Dieter Kintscher. Ein Ergebnis steht allerdings noch aus. Ü