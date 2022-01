Ampel an der Beinker-Kreuzung in Melle außer Betrieb

Kein Licht: Die Ampelanlage an der Beinker-Kreuzung ist ausgefallen.

Simone Grawe

Melle. Vorsicht ist geboten: Die Ampelanlage an der Beinker-Kreuzung in Melle-Mitte ist außer Betrieb, und das wird die nächsten Tage auch so bleiben.

Die Ampelanlage im Kreuzungsbereich von Plettenberger Straße, Markt, Weststraße und Grönenberger Straße ist wegen eines technischen Defektes außer Betrieb. Das teilt das Ordnungsamt der Stadt Melle mit. Die Störung ist bereits in der Woche