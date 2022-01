Edeka-Neubau in Wellingholzhausen: Was wird aus Wondrak-Poppe?

Hat konkrete Pläne für die Nahversorgung in Wellingholzhausen: Monika Wondrak-Poppe.

Simone Grawe

Wellingholzhausen. Die Pläne zum Neubau eines Edeka-Marktes in Wellingholzhausen nehmen Fahrt auf. Ein möglicher Eröffnungstermin wird bereits ins Auge gefasst, und auch der Betreiber des neuen Supermarktes steht schon fest.

Zu eng, nicht mehr zeitgemäß und in die Jahre gekommen: Das sind die Argumente, die die in Minden ansässige Edeka-Gruppe zu einer Standortanalyse in Wellingholzhausen veranlasst hat, um die Nahversorgung im Beutlingsdorf aufzuwerten. Ergebn