So sieht es auf dem Arbeitsmarkt in Melle und Wittlage aus

Im Raum Melle-Wittlage liegt die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent (Symbolfoto).

dpa/Patrick Seeger

Melle/Altkreis Wittlage. Der Arbeitsmarkt in der Region Melle-Wittlage ist stabil. Die Erwerbslosenquote lag im Dezember 2021 bei 2,7 Prozent. Im November waren es ebenfalls 2,7 Prozent. Das geht aus dem Monatsbericht der Agentur für Arbeit hervor.

Im Dezember des vorangegangenen Jahres 2020 betrug die Quote noch 3,4 Prozent. In den Wochen kurz vor Weihnachten Dezember verzeichnete der Arbeitsmarkt in Melle-Wittlage sehr leichte Rückgänge bei den Arbeitslosenzahlen, insbesondere