Ein Autofahrer ist am späten Montagabend mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Polizei, Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr waren an der Unfallstelle vor Ort. (Symbolfoto)

imago images/Fotostand/Gelhot

Melle. Ein schwerer Unfall hat sich am späten Montagabend in Melle ereignet. Ein Auto ist von der Oldendorfer Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer sei lebensgefährlich verletzt worden, heißt es von der Polizei.

Der 19-jährige Mann aus Melle war gegen 22.45 Uhr auf der Oldendorfer Straße in Richtung Oldendorf unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung zur Betonstraße habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren, berichtet Matth