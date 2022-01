Silvester-Explosion in Melle: Wie es dem Schwerverletzten geht

An der kleinen Straße "An der Berglust" in Melle-Mitte ereignete sich in der Silvesternacht eine Gasexplosion. Die Häuser, die auf diesem Foto zu sehen sind, sind nicht die betroffenen.

Hengehold

Melle. Die Gasexplosion in der Silvesternacht in Melle hat zehn junge Menschen verletzt. Schwer verletzt wurde ein 28-Jähriger, der in das Verbrennungszentrum der Medizinischen Hochschule Hannover verlegt wurde.

Bei dem schwer verletzten jungen Mann handelt es sich um einen Osnabrücker, der das gasbetriebene Gerät, einen Tischkamin, zum Ende der Feier abschalten wollte. Er wurde durch die Explosion schwer verletzt. Wie Polizeisprecher Jannis Gervel