So verlief der Jahreswechsel in Melle

Mit diesem Feuerwerk ist Melle in das neue Jahr gestartet.

Stefan Gelhot

Melle. Abgesehen von der schweren Gasexplosion, bei der in der Silvesternacht zehn Menschen verletzt wurden, ist Melle ruhig in das Jahr 2022 gestartet.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Bekermann verzeichnete die Polizei in Melle mit Ausnahme der verheerenden Explosion an der Straße "An der Berglust" keinen besonderen Vorkommnisse. Der Jahreswechsel sei ruhig verlaufen, d