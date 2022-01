Wie 2022 die Tannenbäume in Melle eingesammelt werden

Auch in diesem Jahr werden in Melle-Mitte und in den Stadtteilen die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt. (Symbolbild)

Petra Ropers

Melle. Auch in diesem Jahr werden in Melle-Mitte und in den einzelnen Stadtteilen wieder die ausgedienten Tannenbäume eingesammelt. Eine Übersicht der Abholtermine.

Melle-MitteDie St.-Petri Kirchengemeinde und die Kolpingsfamilie Melle sammeln am Samstag, 8. Januar, ausgediente Weihnachtsbäume in Melle-Mitte, Gerden, Selhofe, Laer und Altenmelle, teil die Kirchengemeinde St. Petri mit. Eingesammelt wer