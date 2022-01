Fahrzeugbrand in Melle-Neuenkirchen zügig unter Kontrolle

An der alten Bielefelder Straße in Neuenkirchen ist am Silvesterabend ein Kleintransporter in Brand geraten.

Stefan Gelhot

Neuenkirchen. Am Silvesterabend ist an der alten Bielefelder Straße im Meller Stadtteil Neuenkirchen ein Kleintransporter in Brand geraten. Mehrere Ortsfeuerwehren sind im Einsatz gewesen.

Weil das Fahrzeug in der Nähe eines Wohngebäudes gestanden hat, sind zur Vorsicht mehrere Meller Ortsfeuerwehren alarmiert worden, heißt es in einer Einsatzmeldung der Feuerwehr. "Das Feuer war jedoch zügig abgelöscht, verletzt wurde n