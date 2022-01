Zehn Verletzte in Melle bei Gasexplosion in der Silvesternacht

In Melle-Mitte kam es in der Silvesternacht zu einer Explosion einer Gasflasche, dabei wurden 10 Menschen verletzt.

Stefan Gelhot

Melle. Nach einer schweren Gasexplosion mit mehreren Verletzten kam es in der Silvesternacht in Melle zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften.

Drei Meller Ortsfeuerwehren rückten am frühen Neujahrsmorgen gegen 4 Uhr gemeinsam mit Rettungsdienst und der Polizei aus. In Melle-Mitte hatte sich in einem Anbau eine Gasexplosion ereignet. Dabei wurden im Bereich der Straße "An der Bergl