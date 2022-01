Drei Verletzte bei Unfall in Melle, darunter ein dreijähriges Kind

Bei einem Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße in Oldendorf wurden drei Personen verletzt.

Stefan Gelhot

Melle. Bei einem Unfall auf der Osnabrücker Straße in Melle wurden am späten Donnerstagabend drei Personen leicht verletzt, darunter ein dreijähriges Mädchen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 21 Uhr. Ein 30-Jähriger war den Angaben zufolge mit seinem Wagen aus Oldendorf kommend in Richtung Westerhausen unterwegs. In dem Fahrzeug saßen zwei weitere Personen.Be