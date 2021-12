Rekord im Klinikum Melle: Levi ist das 1000. Baby in diesem Jahr

Über das 1000. Baby im CKM freuen sich Hebamme Karin Birke, Nico Lindenthal, Chefarzt Holger Mutschall, Oberärztin Christa Seifart-Gomes, die stellvertretende Stationsleiterin Petra Mathias-Feldmann sowie Lisa Lindenthal mit Levi.

Niels-Stensen-Kliniken

Melle. Was für ein besonderes Ereignis: Mit dem kleinen Levi Lindenthal ist im Christlichen Klinikum (CKM) in Melle das 1000. Baby in diesem Jahr geboren worden. Für die Eltern aus Melle und das CKM ein großer Grund zur Freude.

Noch nie haben im CKM binnen eines Jahres so viele Kinder das Licht der Welt erblickt wie 2021, die Zahl von 1000 Geburten ist für die Einrichtung ein neuer Rekord. Für Lisa und Nico Lindenthal ist es das erste Kind, die Freude über de