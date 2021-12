Feiern und Böllern: Was zu Corona-Silvester 2021 in Melle erlaubt ist

In Melle gilt zu Silvester 2021 an einigen Öffentlichen Orten ein Böllerverbot.

dpa

Melle. Bundesweit ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern vor Silvester 2021 verboten – das Böllern jedoch nicht. Darum hat der Landkreis Osnabrück Zonen in Melle bestimmt, in denen ein striktes Böllerverbot gilt.

In welchen Zonen darf in Melle nicht geböllert werden? In einer Allgemeinverfügung des Landkreises werden drei Zonen in Melle genannt, in denen vom 31. Dezember 2021 bis zum 1. Januar 2022 nicht geböllert werden darf. Schon das Mitführ