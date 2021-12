Willkommene Unterstützung: Der Rotary Club Melle-Wittlage spendet 15.000 für die beiden DRK-Kreisverbände. Dazu trafen sich (von links) Frank Finkmann, Peter Eickmeyer, Rainer Ellermann, Jürgen Kluge, Dominik Linge und Volker Barz.

Bettina Klimek

Melle. Der Geber ist zugleich der Empfänger. So kann's gehen, wenn die Rotarier aus Melle und Wittlage 15.000 Euro an die jeweiligen Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes spenden.

Vier Vertreter des DRK aus Melle und des Kreisverbands Wittlage hatten sich im Rotkreuz-Domizil an der Bismarckstraße in Melle-Mitte eingefunden, um die satte Spende entgegenzunehmen. Darunter in Doppelfunktion Sparkassenvorstand Frank Fink