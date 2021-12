Tornado hinterlässt schreckliche Schäden in der Region New Melle/USA

Ein Tornado hat in der Region New Melle/Missouri in den USA allerschwerste Schäden hinterlassen. Die Trümmer des Hauses, in dem eine 84-Jährige mit ihrem Ehemann lebte, verteilten sich über mehrere hundert Meter in der Umgebung. Die Frau starb.

The Boone Country Connection

Melle/New Melle. Die Tornados Mitte Dezember in den USA haben auch in der Region New Melle verheerend gewirkt. Neben extrem schweren Sachschäden ist auch ein Todesopfer zu verzeichnen.

„Es ist unglaublich, welche Kraft dieser Sturm besaß“, betont Walter Kamphoefner, ein renommierter Auswandererforscher mit ausgezeichneten Beziehungen zu New Melle. Er berichtet, dass das Wohnhaus von Bob und Wanda Greife, die in der Vergan