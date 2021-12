Erstmals Impfen im Drive-Thru in Melle am Van der Valk Hotel

Eine Impfaktion findet am 28. Dezember im Meller Hotel Van der Falk statt.

Sven Hoppe/dpa

Melle. Im Hotel Van der Valk in Melle findet am Dienstag, 28. Dezember, ab 14 Uhr noch eine Impfaktion statt, erstmals als Drive-Thru. Die Impfung wird demnach durch das offene Autofenster verabreicht.

Neu an dieser Impfaktion ist, dass sie als Drive-Thru angeboten wird. Wer sich impfen lassen möchte, braucht also wie beim Testen nur an die Impfstation heranfahren und das Autofenster herunterlassen. Aussteigen ist nicht nötig. Impfen