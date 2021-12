Neuer Laden in Melle: Im „Studio M“ stehen Design und Funktion im Mittelpunkt

In seinem "Studio M" verkauft Steffen Mann hauptsächlich Relaxsessel und Stühle, die in Form und Funktion besonders sind.

Stefan Gelhot

Melle. Seit einiger Zeit gibt es einen neuen Laden in der Plettenberger Straße. Mit dem Laden in direkter Nachbarschaft zum Juwelier Steinbreder hat sich der Oldendorfer Steffen Mann einen „lang gehegten Traum“ erfüllt.

Seit vielen Jahren ist Steffen Mann hauptberuflich in der Möbelbranche tätig. Zudem hat er, wie er betont, ein Faible für die Niederlande. In seinem „Studio M“ verkauft er hochwertige Relaxsessel und -stühle, die in den Niederlanden en