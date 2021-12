Leuchtende Augen bei feuriger Premiere des Musicals "Magie der Pferde" in Melle

Freihändig dirigierten die Reiter beim Musical "Magie der Pferde" in Melle ihre Tiere durch die Manege.

Stefan Gelhot

Melle. Feuerschlucker, Vertikalseilartisten und Messerwerfer, Ritter, Cowboys und Indianer, und natürlich immer wieder Pferde: Die Premiere des Pferdemusicals "Magie der Pferde" sorgte bei den Zuschauern im Zelt am Grönegaubad in Melle für Begeisterung.

Eingebettet in eine weihnachtliche Geschichte präsentierten die Eventprofis Stefan und Jeffrey Kaiser am Donnerstag vor Heiligabend mehr als 20 artistisiche und reiterliche Showacts, die die jungen und alten Besucher schnell in ihren Bann z