So zauberhaft ist die Winterlandschaft in Melle

Westerhausen im vereisten Winterkleid.

Stefan Gelhot

Melle. Was für ein herrlicher Tag kurz vor Weihnachten. Über Nacht hat sich der Grönegau in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Bäume, Sträucher, Wiesen und Äcker waren am Mittwoch von einer weißen Schicht überzogen, die an Puderzucker erinnert. Ob im Grönenbergpark, auf der Ottoshöhe, in Neuenkirchen, am Grönegausee in Oldendorf oder am Westerhausener Berg: Überall