Auto in Melle gewonnen: So wird die Gewinnerin zuhause überrascht

Direkt an ihrer Haustür bekam die Bissendorferin Sigrid Waldkötter den Schlüssel zu ihrem neuen Auto.

Stefan Gelhot

Melle/Bissendorf. Die Gewinner der Meller Weihnachtsverlosung sind nun ermittelt. Der Hauptpreis geht nach in eine Nachbarkommune.

"Was ist passiert?" Der Mann, der gerade an seinem Autokofferraum steht, guckt leicht verschreckt. Sieben Menschen stehen auf einmal auf seinem Hof in Bissendorf. "Nichts Schlimmes", sagt einer der unangekündigten Besucher sofort. Und fragt