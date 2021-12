Bäcker Vossiek schließt in Melle. Eine Drei-Generationen-Ära geht zu Ende.

Stefan Gelhot

Melle. Fast 50 Jahre hat Reinhard Vossiek in der Backstube gestanden, nun ist es Zeit für den Ruhestand: Der Holzofenbäcker an der Mühlenstraße schließt sein Geschäft. Damit endet in Melle ein Stück Bäckereigeschichte.

"Meine Frau ist der Laden", scherzt Reinhard Vossiek, der mit seiner Annette das Bäckereigeschäft im Zentrum von Melle betreibt. Neben den bekannten Holzofenbroten zählen 25 Brotsorten und 25 Brötchensorten zum Sortiment: "Es steckt schon j