Die große Weihnachtsspendenaktion stößt auf eine überwältigende Resonanz (Symbolbild).

Zacharie Scheurer/dpa

Melle/Bad Essen/südkreis. Die gemeinsame Weihnachtsspendenaktion der Stiftungen "Horizont" der Caritas und der Diakoniestiftung sowie "Meller Kreisblatt", "Wittlager Kreisblatt" und der "Neuen Osnabrücker Zeitung" weist kurz vor Weihnachten ein imponierendes Zwischenergebnis aus.

Kurz vor den Festtagen sind auf dem Spendenkonto mehr als 41.000 Euro eingegangen, ein traumhaftes Zwischenresultat. Am Mittwoch waren es exakt 41.609 Euro, die jetzt als Soforthilfen für Menschen in Not in der Region eingesetzt werden könn