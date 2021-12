Feuer, Diebe, Betrüger: Zehn spektakuläre Fälle in Melle 2021

Falsch abgebogen: Der Golf fuhr direkt in die Unterführung des Meller Bahnhofs und blieb auf einer Treppenstufe stecken.

Simone Grawe

Melle. Eine geklaute Kaffeemaschine, dreiste Betrüger und eine Feier, die Folgen haben wird: Wir blicken auf zehn Ereignisse in Melle zurück, die Schlagzeilen 2021 gemacht haben.

Wer hat auf die 17-jährige Joggerin in Melle geschossen?Im Februar joggt eine 17-Jährige in den Meller Bergen nahe der Aussichtsplattform „Mellevue“, als sie einen stechenden Schmerz in der linken Wade verspürt. Sie denkt sich zunächst