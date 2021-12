Unfall in Melle: Lkw rutscht von der Straße in den Graben

Auf der Sondermühlener Straße ist ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen.

NWM-TV

Melle. An der Sondermühlener Straße in Richtung Melle ist am Freitagnachmittag ein Lkw von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht.

An dem Unfall sei kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen, hieß von der Polizei. Das Fahrzeug sei einfach nur von der Straße abgekommen. Der 56-jährige Fahrer sei unverletzt geblieben. Da der Lkw nicht beladen war, habe er v