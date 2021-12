Blöd gelaufen: Verkehrskontrolle in Melle endet für Fahrer im Gefängnis

Die Polizeikontrolle in Melle hatte für einen Mann ein Nachspiel. (Symbolfoto)

imago images/Rene Traut

Melle. In eine Verkehrskontrolle ist ein Mann am Donnerstagabend in Melle geraten. Dass er alkoholisiert war, war jedoch nicht das einzige Problem.

Auf ihrer Streife kontrollierten Beamte der Polizei Melle am Donnerstagabend einen schwarzen Chrysler auf der Oldendorfer Straße. Darin saßen zwei Männer, von denen der Beifahrer der Fahrzeughalter war.Ein freiwillig durchgeführter Atemalko