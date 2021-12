Ella Endlich verwandelt Martinikirche Buer in vielstimmigen Chor

Mit einem sehr persönlichen Konzertprogramm begeisterten Ella und Norbert Endlich in der Martinikirche.

Petra Ropers

Buer. Kerzen brannten auf silbernen Leuchtern, farbige Strahler tauchten den Altarraum in geheimnisvolles Licht: In stimmungsvoller Atmosphäre feierten viele Musikfreunde in der Martinikirche Buer „Endlich Weihnachten“.

Ein Jahr lang mussten sie sich gedulden, nachdem das eigentlich für 2020 geplante Konzert von Sängerin Ella Endlich und ihrem Vater, dem Komponisten, Pianisten und Gitarristen Norbert Endlich, coronabedingt verschoben wurde. Und auch jetzt