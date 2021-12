Volksbank-Filiale in Riemsloh schließt zum 1. Januar 2022

Die Volksbank schließt zum 1. Januar 2022 ihre Filiale in Riemsloh.

Stefan Gelhot

Riemsloh. Zum 1. Januar 2022 schließt die Volksbank in Melle-Riemsloh ihre Filiale. In einer Pressemitteilung begründete das Unternehmen diesen Schritt mit abnehmenden Kundenbesuchen. Die SB-Zone bleibt den Riemslohern erhalten.

Die Kunden der Filiale Riemsloh, die zur Volksbank Herford-Mindener Land gehört, seien bereits per Post informiert worden, heißt es in der Mitteilung. Die Kunden würden ihre Ansprechpartner behalten, Schließfächer bleiben bis Ende März in d