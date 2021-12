Laden für Damenmode in der Meller Innenstadt geschlossen

Der Laden "Lifestyle by herzog & macha" in der Plettenberger Straße ist geschlossen.

FIM Immobilien

Melle. Das Modegeschäft „lifestyle by herzog & macha“ in der Plettenberger Straße 15-17 in Melle ist geschlossen. Ein Makler sagt, welche Art von Geschäft er sich als Nachmieter vorstellen kann.

Der Mietvertrag sei ausgelaufen, nennt eine ehemalige Angestellte den Grund, warum der Laden, der hochwertige Damenmode und Accessoires im Sortiment hatte, nicht mehr am Standort Melle ist.Bei Ebay Kleinanzeigen wird die Ladeneinheit nun du