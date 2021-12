Das Grünkohlcurry wird mit Kokosmilch gekocht.

Heike Burmann

Bad Essen. Das Küchenteam der Landesturnschule Melle hat in der Corona-Zeit ein Kochbuch entwickelt. Warum es rein vegetarisch ist und wie man Grünkohlcurry kochen kann.

Einfach ins Homeoffice wechseln? "In einer Küche geht das nicht", sagt Heike Burmann, Leiterin der Küche in der Landesturnschule Melle (LTS). So hatte der Küchenpersonal der LTS in den Corona-Monaten plötzlich viel Zeit zu füllen, denn der