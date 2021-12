Weihnachten in einer kalten Wohnung? Ohne Strom? Wir helfen

Die Spendenaktion soll bedürftige Menschen unterstützen, die kein Geld haben, um die Stromrechnung zu bezahlen.

imago images/Enters

Melle. Damit bedürftigen Menschen nicht ausgerechnet vor Weihnachten der Strom abgeklemmt oder das Gas abgestellt wird, haben die Stiftungen von Caritas und Diakonie gemeinsam mit Redaktionen von NOZ Medien eine große Spendenaktion gestartet. So können Sie helfen.

Dieser Brief im Briefkasten ist noch schlimmer als jede Rechnung: Wenn die Unterbrechung der Energieversorgung angekündigt wird, dann kann es in der Wohnung kalt und dunkel werden. „Hilfesuchende kommen häufig sehr spät in unsere Beratungss